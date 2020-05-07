شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: «بعض الطلاب يمتلكون المهارة للغش.. لماذا لا يستفيدون بها للتعليم؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك أمثلة كثيرة للتحريض على الغش ومواجهة عملية تطوير المنظومة التعليمية في مصر، ولكن في ظل ذلك هناك نماذج مشرقة تحقق تقدماً كبيراً في هذه المنظومة.

أضاف وزير التربية والتعليم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، الأربعاء: «فيه ملايين استفادوا جداً من تجربة الأبحاث. اللى عايز يتعلم في هذا الجو هو التعبان».

تابع «شوقى» أن أجواء التحريض على الغش في ظل ما تبذله الدولة من أجل حصول الطلاب على تعليم جيد، يؤرق الطلاب المجتهدين الذين يحققون نجاحاً كبيراً الآن، معقبًا: «إذا كان بعض الطلاب يمتلكون مهارة الغش الإلكترونى فلماذا لا نستفيد بهذه المهارة في التعليم».