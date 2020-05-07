شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في موعدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في موعدها، واللجان ستشهد ضوابط صحية مشددة، مؤكدًا أن «التعليم في لجان الثانوية العامة سيكون أكثر أمناً من مكان آخر».

أضاف «شوقى»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، الأربعاء، أن هناك 5525 لجنة للثانوية العامة والتعليم الفنى هذا العام سيمتحن بها مليون و400 ألف طالب.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الطلاب سيحضرون قبل بدأ موعد الأمتحانات بساعتين، وسيكون هناك كابينة تعقيم، والجميع سيمر من خلالها، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الطلاب.