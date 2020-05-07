شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل بالدوائر المدنية بـ«استئناف القاهرة» في الأسبوع الثاني من مايو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الأربعاء، قرارًا بمباشرة عمل الدوائر «مدني- تعويضات- إيجارات- عمال- تجاري»، اعتبارًا من الأسبوع الثاني من مايو الجاري.
ونص القرار رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٢٠ على أن «يعفى بعض المستشارين من الحضور لاعتبارات تتعلق بإقامتهم في محافظات أخرى، وعدم وجود وسائل المواصلات لطبيعتها المعتادة حتى الآن.»
ويقتصر القرار على مايو الجاري، على لحين صدور قرارات أخرى، طبقًا لما يستجد من أمور.
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