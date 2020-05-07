التعليم: التسجيل على منصة الامتحان الإلكترونى اختيارى ومن سلم النتائج ليس لديه مشكلة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التسجيل على منصة الدخول الامتحان الإلكترونى "اختيارى"، لمن يريد "تسجيل شكوى"، ولا علاقة له بتأكيد تسليم الامتحان الإلكترونى، موضحا أن كل من أدى الامتحان وسلم النتائج ليس عنده أى مشكلة من أى نوع.

وكان قد أدى 583 ألفًا و450 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الجغرافيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في رابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99%، من إجمالى 589 ألفًا و756 طالب/ طالبة فى مختلف محافظات الجمهورية

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وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/.

وأدى يوم الثلاثاء طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالى: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain.