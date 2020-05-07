شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، بعد أيام من إصابته بالفيروس أثناء عمله.

وقال علام عبر حسابه على فيسبوك اليوم: "نتيجه العينة الثانية سلبي، إن شاء الله بكره هروح طنطا بعد غياب 98 يوما منزلتش فيهم غير 48 ساعة بس".



نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

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وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا، وأنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 469 حالة وفاة.