شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عزاء الشيخ محمد الطبلاوى بمنزله فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد أهالى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، على منزل الشيخ الراحل محمد الطبلاوى، والذى وافته المنية أمس قبل أذان المغرب بدقائق ليلقى ربه صائمًا حافظ لكتاب الله مع أصغر أنجاله عمر محمد محمود الطبلاوى داخل منزله بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك لتقديم واجب العزاء.

كانت حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك عقب إعلان وفاة الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، قبل أذان المغرب ليلقى ربه صائما حافظ لكتاب الله.

وكشف عزمى الطبلاوى نجل شقيق الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، إن فضيلة الشيخ الراحل أوصاهم بحب الخير وأن يستمروا فى مساعدة غير القادرين، قائلاً: "عمى أخبرنا بألا نرد أى شخص يأتى ليهم طالبًا المساعدة، وسيروا على عهدى فى فعل الخير ومساعدة كل من يعمل فى كتاتيب حفظ القرأن الكريم".

وقال عزمى نجل شقيق الشيخ محمد الطبلاوى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الشيخ كان مدرسة بذاته فى تلاوة القران الكريم وصاحب صوت مميز وتلاوة راقية، وعلمنا الشيخ عليه رحمة الله كيف نحترم قارئ القرآن الكريم وكيف نتدبر أيات القران، وكنا كلما احتجنا أى نصيحة فى حياتنا كنا نسأل الشيخ الراحل الطبلاوى.

وأضاف نجل شقيق الشيخ محمد الطبلاوى الشيخ: كان يتدخل لحل أى مشكلة تحدث لأى شخص يخص العائلة، وأن الشيخ كان دائم يحرص على مساعدة الفقراء ويساعد أصحاب "الكتاتيب" ولا يتوانى عن مساعدة كتاتيب القرية وكان محب لأعمال الخير فى القرى المجاورة لنا.

وخيمت حالة من الحزن على منزل الشيخ محمد الطبلاوى بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد وفاة القارئ الكبير، مساء اليوم الثلاثاء، رصدت عدسة ”الخليج 365”، أول اللقطات من داخل منزل الشيخ الراحل.

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ووضعت عائلة الشيخ، عدد من الكراسى لاستقبال المعزيين داخل المنزل، بقرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وقام أفراد عائلة الشيخ، بتشغيل القرآن الكريم حزنا على وفاة الشيخ الطبلاوى.

ونعت شبكة القران الكريم، نقيب قراء مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى وافته المنية منذ قليل، بسرد سيرته القرانية، ورحلته المهنية، وبث تلاوة قصيرة له من سورة الحجر، حيث خالفت خريطة البرامج لمدة 5 دقائق تكريما للراحل الذى ترأس نقابة القراء عقب العملاق مصطفى اسماعيل.



























