فيديو.. "مسلسل الاختيار" فن زرع البطولة فى قلوب الأطفال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مسلسل الاختيار من الأعمال الدرامية التى أثرت فى الشارع المصرى واكتسب جماهيرية كبيرة فى حلقات عرضه الأولى.
وعلى الرغم من أن مسلسل الاختيار يحكى بطولات أسود القوات المسلحة بسيناء، إلا أن هذا لم يمنع أن يكون مشاهديه من كل الأعمار وأقبل الأطفال على مشاهدته لتلقى الدروس منه واستقاء القدوة من الرموز التى تطل علينا من خلاله بشكل يومى .
وفى مشهد درامى يعكس مايحدث فى الواقع من تعلق الأطفال به، حيث يشاهده الأطفال متمنين أن يصبحوا أبطال كأسود سيناء.
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