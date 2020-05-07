شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تقسيم الطلاب فى الحضور مجرد فكرة للنقاش وليس قراراً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاتب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على صحفى بمجلس النواب، موضحاً أنه كان يناقش ميزانية التعليم للعام الجديد بمجلس النواب، وخلال طرح الأفكار المتعلقة بسبل تعامل الوزارة حال استمرار أزمة كورونا، وسارع البعض بأن كتابة عناوين لا أساس لها من الصحة، مثل أن التعليم العام القادم سيكون يومين فى الأسبوع فقط.

وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أثناء حديثه عن تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع حال استمرار أزمة كورونا، كانت مجرد فكرة للنقاش واستعداداً لما هو قادم وليس قراراً.

وتابع وزير التربية والتعليم، "تحدثت عن التعليم المزدوج مجرد فكرة وأثناء مناقشة ذلك مع النواب فيه ناس كاتبه أن الدراسة يومين فى الأسبوع.. هذا الكلام غير مظبوط".