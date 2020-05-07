شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. ماذا قال طارق شوقى عن الدراسة والامتحانات تحت قبة البرلمان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمجموعة من التصريحات خلال اجتماع للجنة الخطة والموازنة، لمناقشة مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية 2020/2021. وهي : ندرس تقليص الأسبوع الدراسى إلى يومان فقط حتى الخامسة مساءً تأجيل امتحانات الثانوية العامة له عواقب وخيمة.. واستبدالها بالتقييم كلام هزلى هنوفر لطلاب الثانوية العامة إجراءات وقائية غير موجودة فى البيت أناشد أولياء الأمور عدم التكدس أمام لجان الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب Advertisements الدولة وضعت إجراءات جادة تضمن سلامة كل المشاركين فى عملية الامتحانات الامتحانات ستُجرى بمقرات التربية والتعليم ولن نستعين بمراكز الشباب تعقيم مقرات الامتحانات والأوراق قبل وبعد الامتحان مصر الدولة الوحيدة التي بها امتحانات.. وأمريكا عجزت عن إجرائها حجزنا ترتيبا ضمن الـ10 الأوائل فى التصنيف الدولى للتعليم بمصر ندرس دمج بعض مراكز محو الأمية لترشيد النفقات



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنفوجراف.. ماذا قال طارق شوقى عن الدراسة والامتحانات تحت قبة البرلمان ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.