شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبى: طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم الجيش الليبى في مؤتمر صحفى أن طرابلس ستعود قريبا إلى حضن الوطن، سنزف إليكم أخباراً سارة خلال الساعات المقبلة.

قال اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، في وقت سابق إن الشعب ليس أمامه سوى خيارين إما السلام والمستقبل والقضاء على الميليشيات أو الاستسلام للغزو التركى، مؤكدا أن مشروع القيادة العامة للجيش هو مشروع الشعب الليبى وسيادته الوطنية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى فى مؤتمر صحفى،: ننتظر من المجتمع الدولى أن يتبنى بصدق خيارات الشعب الليبي، كاشفا عن إصدار إعلان دستورى خلال الأيام المقبلة يشتمل على خارطة طريق جديدة لتحقيق أحلام الشعب.

وكان اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبي، أعلن وقف جميع العمليات العسكرية فى البلاد خلال شهر رمضان المبارك، محذرا من أن أى خرق لوقف إطلاق من قبل الميليشيات الإرهابية سيتم التصدى له بشكل فورى وصارم.

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