شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: مقتل 8 من قوات الجيش الليبى خلال تصديهم لهجمات من مسلحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الليبي، فى مؤتمر صحفى منذ قليل، مقتل 8 من قوات الجيش الليبي خلال تصديهم لهجمات من مسلحين.

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