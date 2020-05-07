طارق شوقى: ميزانية التعليم للعام الجديد 109 مليارات جنيه.. والغش يستحق وقفة

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وأضاف "شوقى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه أصبح هناك تدهورا كبيرا فى مضمون التعليم نفسه كون البعض أراد التعليم دون الحصول على المهارة، وهذا خطأ، مشدداً على أن الوزارة لا تفكر فى المساس بمجانية التعليم، حتى لا يروج أحد ذلك.
واستكمل الوزير قائلاً: "الوزارة تقدم التعليم وتحرص على أن يحصل المتعلم على مهارة التعليم وتختبر ذلك من خلال الامتحانات، أو الأبحاث التى الزمنا بها التلاميذ خلال الفترة الأخيرة".
وأكد وزير التربية والتعليم، أنه سيكون هناك نماذج مبهرة من ضمن 15 مليون بحث سيقدمها التلاميذ، ولكن فى المقابل البعض ذهب إلى شراء أبحاث جاهزة ويقوم بذلك أوليا الأمور، وتابع: "هنا قضية تستحق وقفة كبيرة جداً".
ولفت "شوقى"، إلى أن ميزانية التعليم فى عام 2020/2021"، تصل لـ109 مليارات جنيه، وهنا أقول هل من العدالة أن يحصل على هذه الميزانية من يريد التعلم بجد وأن يغش، وتابع: "العدالة مش أنى أدى الواحد نفس المبلغ فواحد يصرفه والتانى يحرقه.. الخدمة التعليمية المنصوص عليها فى الدستور هو تقديم خدمة تعليمية جيدة.. ونحن لا نتكلم على تفرقة طبقية ولكن أتحدث عمن يريد التعليم ومن يريد الغش وعليه يجب أن نراجع أنفسنا.. نحتاج وقفة".
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