شكرا لقرائتكم خبر عن اللى خلف ما متش .. شاهد الطبلاوى الصغير على خطى والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللى خلف مامتش".. مثل يردده المصريون حينما يجدون شخصا يسير على خطى والده سواء في مهنته أو أخلاقه وغيرها، هذا المثل يمكن أن ينطبق على محمد الطبلاوى، ابن الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى الذى توفى أمس عن عمر يناهز 86 عامًا.

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"محمد" الأبن الوحيد من أبناء الشيخ محمد محمود الطبلاوى الذى ورث حلاوة صوت والده من بين 13 ابنا للشيخ الطبلاوى، وقرر الطبلاوى الصغير أن يرث "دكة التلاوة" ومدرسة الأب الفريدة في التلاوة.



الطبلاوى الصغير مع والده الراحل محمد الطبلاوى

في حوار سابق لـ ”الخليج 365” يقول الطبلاوى الابن:" اتممت حفظت القرآن الكريم وأنا فى عمر 10 سنوات، على يد والدى أنا وشقيقى أحمد واكتشف والدى صوتى قبل ذلك بثلاث سنوات، عن طريق الصدفة، حيث كنت استمع لأذان الشيخ محمد رفعت فى التليفزيون، وأردت تقليده وذهبت لوالدى ليستمع إلى ومن هنا أدرك موهبتى وحلاوة صوتى، وكتت أقرأ القرآن فى الإذاعة المدرسية وأنا فى الابتدائية، وكنت أختار من آيات الله ما يناسب الأحداث والأعياد فمثلا اختار آيات عن الأم فى عيد الأم وهكذا".



محرر الخليج 365 مع نجل الطبلاوى

ويؤكد محمد الطبلاوى "الابن"، أن والده كان دائما ما يوصيه بأن يلتزم بقراءة القرآن الكريم كما أٌنزل، قائلاً:"كان يوصينى بالالتزام بالمواعيد والتواضع مع الناس، ودائما ما يشدد عليه فى التواضع مع الناس وألا يتعالى على أحد، وفى الحقيقة أسعد لحظات حياتى حينما يستمتع والدي لتلاوتى، ويقول لي أنا أرى فيك شبابي".