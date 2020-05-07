شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ عموم المقارئ: تأجيل انتخاب نقيب خلفا للطبلاوى لحين انتهاء أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ محمد صالح حشاد، نائب نقيب نقابة القراء، وشيوخ عمومو المقارئ المصرية، إنه يترأس مجلس تسيير الأعمال بنقابة القراء لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلفا للشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوى، وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح حشاد في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه يجرى الإعداد للجمعية العمومية ولكن بسبب الظروف التي تمر بها البلاد والخاصة بأزمة كورونا تم تأجيلها والاكتفاء بمجلس تسيير الأعمال الذى يترأسه خلفا للشيخ محمد محمود الطبلاوى.

والشيخ محمد صالح أحمد حشاد، أمين عام نقابة القراء، وشيوخ المقارئ المصرية، ولد بمركز تلا التابع لمحافظة المنوفية، في 27 أغسطس عام 1946، وألحقه والده بكتاب القرية الذى حفظ فيه القرآن الكريم، ثم تعلم القراءات المسجد الأحمدى بمدينة طنطا ، ليتعلم القراءات على يد الشيوخ الكبار، ثم التحق بمعهد قراءات دمنهور، وحصل على شهادة التجويد عام 1970م، وعالية القراءات عام 1972م، وتخصص القراءات عام 1976م، ثم التحق بكلية الدراسات الإسلامية وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية عام1980م من جامعة الأزهر الشريف .

وتوفى الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب القراء ومحفظى القرآن الكري، أمس الثلاثاء عن عمر 86 عاما.