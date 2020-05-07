شكرا لقرائتكم خبر عن بئر مياه فى غانا صدقة جارية على روح الدكتور اللواح من تلاميذه الأفارقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام عدد من طلاب الدكتور الشهيد أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذى توفي نهاية مارس الماضى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، صدقة جارية عن روحه بقرية توبياسى فى المنطقة الشرقية لدولة غانا، بإنشاء بئر مياه، كتبرع من تلاميذه الأفارقة.

وأبدت إسراء ابنة شهيد الجيش الأبيض الدكتور أحمد اللواح، سعادتها بهذه الصدقة الجارية على روحه، قائلة، "إن من أفضل الصدقات عن الميت، سقي الماء؛ كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء"، متمنيه أن يجعل الصدقة فى ميزان حسناتة، مقدمة الشكر لأبنائه الطلاب الذين قاموا بالتبرع لإنشاء هذة الصدقة الجارية.

وقالت إسراء ابنة الشهيد اللواح، إنها خرجت من الحجر الصحى بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، فى الخامس والعشرين من أبريل الماضى، بعد 26 يوما داخل الحجر الصحى، ودخلت فى عزل صحى بالمنزل لمدة 14 يوما ينتهى يوم السبت المقبل، مشيرة إلى أن والدتها خرجت قبلها بخمس أيام من الحجر الصحى بعد تعافيها من كورونا، وشقيقها الأصغر هو الناجي الوحيد من العائلة من الإصابة بفيروس "كوورنا".

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