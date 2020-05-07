شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نحن فى وضع يسمح لنا بمساعدة الدول الأخرى بأزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يمكن الاستهانة بفيروس كورونا وما نعيشه أشبه بحرب ضروس، مضيفا: نحن في وضع يسمح لنا بمساعدة الدول الآخرى في أزمة كورونا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأضاف الرئيس الأمريكي: ورثنا نظاما صحيا صعبا من إدارة أوباما، وأصبح لدينا مصانع للكمامات في الولايات المتحدة.

كما أكد ترامب أن أزمة فيروس كورونا تعد أسوأ من معركة بيرل هاربر وهجمات 11 سبتمبر.

وفى وقت سابق كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يضغط على إدارته لطلاء الجدار الحدودى مع المكسيك باللون الأسود الداكن، فى خطوة سترفع من تكاليف المشروع 500 مليون دولار أمريكى.

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وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، استنادا إلى اطلاعها على عقود المشروع، إلى أن مسؤولين في الجيش وقوات الحدود حاولوا ثني ترامب عن إصراره على تصميمه المفضل للجدار، نظرا لارتفاع التكلفة المبدئية للمشروع وكذلك صيانته الدورية، لكن ترامب أصر على أن تصميمه باللون الأسود سيردع المهاجرين غير الشرعيين من تسلقه.

ونوهت الصحيفة بأنه رغم بناء الجدار بمواصفات وتصاميم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، إلا أن ترامب أبلغ مسؤولي البيت الأبيض بأن يبدأوا في عمليات طلائه باللون الأسود.

وذكرت الصحيفة أن ترامب استغل أيضا أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للترويج أكثر بين مسؤولي إدارته لفكرة دهان الجدار بالأسود، حيث يرى أن الجدار بجانب تشديد تطبيق قوانين الهجرة بشكل عام ساهموا في منع انتشار الفيروس بشكل أكبر داخل الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الجدار عند الانتهاء من بنائه سيكون واحدا من أكثر مشروعات البنية التحتية تكلفة في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، موضحة أنه تكلف حتى الآن 15 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أن أكثر من 60% من تمويل المشروع تم تحويله من ميزانيات أعمال البناء لوزارة الدفاع الأمريكية وبرامج مكافحة تهريب المخدرات.