شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل 35 مصريا عائدا من مدينة جوبا السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الأربعاء، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من مدينة جوبا السودانية، تقل على متنها 34 راكبا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى أطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى إن رحلة الطيران التى وصلت مساء اليوم الأربعاء، من جوبا تحمل تقل على متنها 34 راكبا من المصريين العالقين بجوبا، فور وصولهم قامت الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم بتوجيه معدات الخدمات للطائرة وقام رجال الطب الوقائى بالبدء فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.

من جانبه قال الدكتور كريم هشام، نائب مدير إدارة الحجر الصحى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان، قام فريق الحجر الصحى والطب الوقائى بتعقيم الركاب وكذلك حقائب العائدين من الخارج على متن الرحلة القادمة من جوبا.

وأضاف نائب مدير ادارة الحجر الصحى لـ"الخليج 365"، أن عقب عملية التعقيم، تم اتخاذ الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.

من جانبه قال أسامة منير عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، ورئيس لجنة النقل، إنه تم تجهيز أتوبيسات سياحية مكيفة لنقل العائدين من الخارج الى الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى بمرسى علم، واتباعا لتعليمات الحجر الصحي، تم نقل أعداد كبيرة من العائدين بالخارج داخل أتوبيسات كبيرة.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن الأوتوبيسات تكون فى انتظار الركاب خارج صالة الوصول فى المطار فور انتهاء رجال الحجر الصحى من أعمالهم وإجراءات الفحص يتم نقلهم على الفور للفنادق المخصصة، وبصحبتهم فريق الحجر الصحى.

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