شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رفع العزل الصحى عن قرية صفط تراب بالمحلة بعد 25 يوما بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على أهالى قرية صفط تراب مركز المحلة، بعد رفع العزل الصحي عن القرية، بعد 25 يومًا قضاها سكان القرية فى العزل، بسبب ظهور 51 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وغادرت قوات الشرطة المتمركزة على مداخل ومخارج القرية، وتم رفع الصدادات المتواجده على مداخل القرية ومخارجها، وعادت الحياه إلى طبيعتها داخل القرية.

وكان الدكتور السيد قاعود مدير الإدارة الصحية بالمحلة ثان بمحافظة الغربية، قد أكد اتخاذ الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قرارًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، برفع العزل الصحى عن قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة مساء اليوم الأربعاء، بعد فرض عزل صحى على القرية استمر 25 يومًا، بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بالقرية بلغت 51 إصابة.

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وأضاف لـ"الخليج 365" أن أهالى القرية ضربوا مثالاً رائعًا فى الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، رغم العدد الكبير من الإصابات بالقرية، ونفذوا التعليمات بانتظام وهو ما ساعد فى عدم ظهور أى إصابات أخرى بالقرية، مقدمًا الشكر لاهالى القرية على وعيهم الكامل وهو ما ساعد فى السيطرة على الأزمة داخل القرية.

وأشار إلى أن الحالات المصابة بدأت فى التحسن والخروج من الحجر الصحى ونقلهم إلى العزل الصحى بالمدينة الجامعية بسبرباي، وسوف تخرج الحالات تباعًا بعد تماثلهم للشفاء.

وكان الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أنه قد قرر فى 27 أبريل الماضى مد فترة الحظر الطبى بقرية صفط تراب مركز المحلة 10 أيام أخرى، بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالقرية لـ51 إصابة حتى الآن.















