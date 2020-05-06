شكرا لقرائتكم خبر عن يبيع الكنافة ويعمل بالبناء.. نادي بني سويف يمنح لاعبه محروس محمود درع الرجولة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد احتفاء وسائل الإعلام بقصة كفاحه، قدم محمد عبداللطيف، عضو مجلس إدارة نادي بني سويف، درع الرجولة لللاعب محروس محمود، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أمام أهل بلدته.

وقال «عبداللطيف» إن اللاعب محروس محمود هو صخرة الدفاع لفريق بني سويف، ولعب مباراة الأهلي برجولة كبيرة، مؤكدًا أنه لا يعتبر العمل عيبا، فقام ببيع الكنافة والقطايف لمساعدة أسرته.

وقال اللاعب محروس محمود: «أشكر نادي بني سويف، وعضو مجلس الإدارة الذي فاجأني قبل الإفطار بإعطائي درعا للرجولة وعليه اسمي، وكنت سعيدًا اليوم بهذا اللقاء وسط أسرتي وأصدقائي».

أضاف محروس محمود: «الشغل مش عيب. الصور اللي نزلتها لنفسي وأنا أعمل في الكنافة وأعمل بمجال البناء، وفوجئت بانتشارها في وسائل الإعلام، ولكني فخور بهذه الصور ولا أتصور أن أكون رجلا وأنا عاطل عن العمل».

تابع اللاعب: «أنا أعمل في مجال البناء بجانب أنني أفرش الكنافة في شهر رمضان. الجمهور يعتقد أن لاعب الكرة معه ملايين وسيارات، وأهو الحمدلله على كل حال. ألعب في دوري الدرجة الثانية ونحن في المركز الأول ونفسي نصعد إلى الممتاز».

وقال «عبداللطيف» إن شقيق اللاعب يلعب في صفوف نادي ديروط في مركز حراسة المرمى، ويعمل في عصارة القصب، مضيفًت: «قطعت 400 كيلو متر لأذهب إلى اللاعب لأقبل رأسه لأنه رجل ومسؤول».

Advertisements

محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف يقدم درع الرجولة للاعب محروس محمود

محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف يقدم درع الرجولة للاعب محروس محمود

محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف يقدم درع الرجولة للاعب محروس محمود

محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف يقدم درع الرجولة للاعب محروس محمود

محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف يقدم درع الرجولة للاعب محروس محمود

محمد عبداللطيف عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف يقدم درع الرجولة للاعب محروس محمود