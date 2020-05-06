شكرا لقرائتكم خبر عن «أرواحكم تمنحنا العزة والكرامة».. دفتر عزاء شهداء «حادث بئر العبد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك قراء «المصري اليوم» في دفتر عزاء شهداء الواجب الوطني في الحادث الإرهابي جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، الخميس الماضي، وأسفر عن استشهاد 10 من أبناء القوات المسلحة.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «المصري اليوم»، في كلمته لشهداء الواجب: «بارك الله فيكم. أرواحكم ترفرف علينا، تمنحنا العزة والكرامة والقوة بأن النصر قريب».

وكتب القارئ أمجد محمد في دفتر عزاء شهداء حادث بئر العبد: «شهداء عند ربهم يرزقون، ربنا يرحمهم، ويجعلنا منهم، ويصبر أهلهم»، وكتبت القارئة بثينة زكي: «ربنا يلحقنا بهم في جنة الخلد».

وكتب القارئ مصطفى حسين: «أبطال نحتسبهم شهداء عند الله ورموز منيرة في جبين كل المصريين. رحم الله شهداء الوطن»، وكتبت القارئة سماح داود: «ألف مليون رحمة ونور عليهم في جنة الخلد، وربنا المنتقم من الخونة».

وكتب القارئ محمد المغربي: «كلنا فداء لهذا الوطن، كلنا مستعدون للشهادة في حماية وطننا الحبيب، وإن شاء الله مصر أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا، والسيسي رئيسي رغم أنف الحاقدين. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

وكتب القارئ علي حمودة: «مهما كان الكلام لا ولن يقدركم أيها الشهداء الأبرار، الجنة ونعيمها هو ما تستحقونه بإذن الله، وأنتم عند الكريم ترزقون»، وأضاف القارئ أحمد محمد: «سيظل الجندي المصري هو خير أجناد الأرض».

وكتب القارئ حمدي مشالي: «مهما كتبت فقد عجز الكلام عن التعبير، ولا نقول إلا إننا نحسبهم عند الله شهداء يرزقون في الجنة بغير حساب»، وأضاف القارئ رضا عبدالفتاح: «عاشوا أبطال وماتوا أبطال. الله يرحمكم يا رجالة مع الصديقين والنبيين والشهداء».

كان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد، الخميس الماضي، ما أسفر عن استشهاد ضابط وضابط صف و8 جنود.

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحادث، قائلًا عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن».

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أضاف: «لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة. رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها».

وبعد يومين من الحادث الغادر، أعلنت وزارة الداخلية مقتل 18 عنصرًا إرهابيًا في بئر العبد، بعد توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ عدد من العناصر الإرهابية أحد المنازل بالمدينة وكرًا للانطلاق وتنفيذ الأعمال العدائية.

فيما أعلنت القوات المسلحة، الأحد، تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية خلال الفترة الماضية، أسفرت عن مقتل 126 فردًا تكفيريًا، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.