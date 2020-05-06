شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف المياه في عدد من مناطق وقرى محافظة الغربية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية عن ضعف خدمة مياه الشرب، الخميس، بالكفور القبلية (العجيزي وسيجر والحكمة)، وقريتي صناديد وفيشا سليم مركز طنطا. وأوضحت في بيان صادر من ديوان عام المحافظة، الأربعاء، أن ضعف المياه سيستمر من الساعة الثامنة مساء الخميس وحتى الساعة الثامنة صباح يوم الجمعة، وذلك لوجود أعمال صيانة بخط مياه قطر 800 مم في المنطقة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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