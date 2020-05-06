شكرا لقرائتكم خبر عن الصك بـ1800 جنيه.. «الأوقاف» تطلق مشروع صكوك الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستطلق مشروع صكوك الأضاحي للعام الحالي 1441هــ بمبلغ 1800 جنيه للصك، مع تحويل المبلغ بالكامل إلى لحوم أضاحي دون أي مصروفات إدارية أو إعلانية.
وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن ذلك «في إطار دورها في خدمة المجتمع، وبعد النجاح المبهر لمشروع صكوك الأضاحي في الأعوام السابقة»، لافتة أنه تم توفير لحوم الأضاحي لعدد مليون ومائة وخمسين ألف أسرة في العام الماضي وحده.
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