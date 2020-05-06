شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، الأربعاء، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن أول حالة أصيبت بالفيروس في شمال سيناء تماثلت للشفاء، حيث أظهرت التحاليل التي أجريت لها في مستشفى العزل بأبوخليفة في الإسماعيلية سلبيتها من الفيروس.

وذكر رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن الحالة ستعود، الخميس، من مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية إلى منزلها بمدينة بئر العبدبشمال سيناء.

يذكر أن محافظة شمال سيناء سجلت إصابتين بفيروس كورونا المستجد لسيدة مسنّة تماثلت للشفاء ولطالبة بالمرحلة الثانوية، يجري علاجها بقسم العزل بالمستشفى.