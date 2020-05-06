شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم شمال سيناء» تنفي استقالة وكيل الوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول استقالة عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت المديرية في بيان، الأربعاء، أنه «لا صحة لما تداول على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي عن عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم، بتقديم استقالته».

وأشارت المديرية إلى أن وكيل الوزارة يقوم بمهام منصبه، ولا صحة لخبر استقالته، مطالبة بتوخي الدقة فيما يتم نشره.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خبرًا عن استقالة وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء بسبب عدم تمكن طلبه الصف الأول الثانوي العام من الدخول على منصة الامتحان بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية والمحمولة.