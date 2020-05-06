شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 11 حالة من فيروس كورونا في «عزل أبوقير».. والحصيلة ترتفع إلى 180 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عمر سلامة، المدير الطبي الجديد لمستشفى عزل مصابي فيروس كورونا المستجد في المدينة الشبابية بأبو قير شرق الإسكندرية، تعافي 11 مصابًا من الفيروس، الأربعاء، وخروجهم من العزل بعد تماثلهم للشفاء تمامًا وتلقي العلاج اللازم.
أضاف «سلامة» لـ «المصري اليوم» أن الفوج الثالث من الطاقم الطبي تسلم عمله رسميًا، الأربعاء، ومنح الفوج الثاني استراحة محارب بعد فترة عمل متواصلة دامت ١٤ يومًا، مشيرًا إلى تكليفه مديرا طبيا للمستشفى خلفا للدكتور أحمد محسن، وتكليف الدكتور محمد عبدالعزيز بالعمل نائبا له.
وأوضح أنه بخروج الحالات الـ١١ يصل إجمالي الحالات التي تم خروجها من مستشفى العزل منذ فتحها وحتى الآن ١٨٠ حالة، مشيرًا إلى إجراء مسوح طبية لهم للتأكد من سلبية النتائج قبل خروجهم حيث جرى تعافيهم على مدار الأيام الماضية.
ولفت «سلامة» إلى أن مستشفى عزل أبوقير تضم 400 حجرة لاستقبال المصابين من أصحاب الحالات البسيطة التي لا تحتاج رعاية طبية عالية أو أجهزة تنفس صناعي والمخالطين لهم لقضاء فترة نقاهة معينة ومن ثبت سلبية عينته في المسحة الأولى، حيث يتم احتجازهم حتى يتم عمل مسحة ثانية وحال التأكد من سلبية العينة في المرة الثانية يتم السماح لهم بالخروج باعتبارهم متعافين.
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