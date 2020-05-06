شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": استمرار المسح والاستكشاف للجراد الصحراوى بعدة مناطق حدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك تكليفات إلى إدارة مكافحة الجراد التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بتكثيف عمليات المسح البيئى والاستكشاف للجراد الصحراوى، كإجراء احترازى لمنع أى تجمعات وصول أى جرادة باتجاه الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل أو مناطق الاستصلاح الجديدة وحفاظا على الإنتاج الزراعى.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هناك لجان وفرق متخصصة من قبل إدارة مكافحة الجراد تقوم بمكافحة أى تجمعات لحوريات الجراد بالوديان والجبال الوعرة وبعدة مناطق حدودية، خاصة بعد سقوط الأمطار الفترة الماضية ونتج عنها كساء أخضر، وهو الجاذب للجراد الذى يتغذى على الزراعات الخضرية ويتكاثر.

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من جانبه أكد المهندس مصطفى سعودى مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أن لجان مسح واستكشاف حوريات الجراد مستمرة، موضحا أنه لم ترصد اللجان أى اسراب دخلت إلى الأراضى المصرية من على الحدود المصرية والوضع أمن، متابعا أن هناك لجان مستمرة فى عملها على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بمنطقة الشيخ الشاذلى، والوضع أمن، ولجان مسح واستكشاف للجراد الصحراوى تعمل دوريا كإجراء احترازى، بعدة مناطق حدودية خاصة بعد هطول الامطار الفترة الماضية التى نتج عنها كساء اخضر وهو المصدر الرئيسى لجذب وتغذية الجراد الصحراوى.

وأضاف مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، أن فرق مكافحة الجراد تعمل حاليا بالمسح والاستكشاف بجميع المناطق الحدودية، متابعا أن هناك متابعة دورية على مدار اليوم من خلال متابعة فرق عمال الجراد للرصد والتتبع لأية تجمعات افراد الجراد الصحراوى والتعامل الفورى، واتخاذ عدة إجراءات متبعة تعمل عليها الإدارة العامة للجراد، لمواجهة أى من تجمعات أو اسراب للجراد الصحراوى أن وجدت قبل وصولها إلى الزراعات بوادى النيل اثناء هجرتها، وذلك بإنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية يليها خط دفاع ثانى بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات.

أكد تقرير مكافحة الجراد الصحراوى، أنه يوجد 55 قاعدة مجهزة منها 13 قاعدة رئيسية و42 قاعدة فرعية تتبع الإدارة العامة للجراد مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة وسيارات الدفع الرباعى ويتم ربط هذه القواعد فيما بينها وبين الإدارة بالوزارة بشبكة اتصال لاسلكى لتلقى المعلومات من خلال الغرفة المركزية الرئاسية بالدقى بوزارة الزراعة لرصد أى حركة للجراد بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وإجراء عمليات مسح ومكافحة حشرات الجراد الأفريقى والنطاط.