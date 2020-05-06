شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة رمضان حلوة يا جدعان.. جرافيتي بوجى وطمطم يتحدى كورونا فى شبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أزمة كورونا التى تضرب كل أنحاء العالم إلا أن أهالى شبرا الخيمة وتحديدا شارع الجزائر لم يمنعهم الفيروس وتداعياته من الاحتفال بشهر رمضان المبارك ولكن علي طريقتهم الخاصة، حيث قاموا برسم جدران المنازل بالجرافيتي لبوجى وطمطم وعم شكشك والفنان الراحل شكوكو وغيرها من الرسومات المبهجة. Advertisements وقام عدد من الشباب بتعليق الزينة، وفوانيس رمضان الملونة ذات الأنوار المبهجة بالشارع مع الالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحتفال من خلال تعليق الفوانيس ببلكونات المنازل فامتلأ الشارع بالزينة السنوية التي يصنعها الأهالي من الأوراق، أو من خلال الزينة الجاهزة التى تباع بالمكتبات، وأماكن بيع الزينة، وكل على حسب مقدرته اما من خلال الشراء من الأماكن المخصصة لها أو من خلال صناعتها يدويا وتلوينها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرحة رمضان حلوة يا جدعان.. جرافيتي بوجى وطمطم يتحدى كورونا فى شبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.