شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان: صرف 100 ألف جنيه لأسر شهداء كورونا من الأعضاء و20 ألف للمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عبد الهادى، أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن مجلس النقابة قد عقد اجتماع، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات احترازية بحضور 13 عضوا، مشيرا إلى أن المجلس قرر صرف مبلغ 100 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه لحالات الإصابة بفيروس covid 19 .

وأوضح عبد الهادى، أن المجلس استعرض جهود لجنة إدارة الأزمة في توفير مستلزمات الوقاية للسادة الأطباء والمعوقات التي واجهتها، وأوصت بضرورة تكثيف الجهود لتوفير المزيد من المستلزمات.

وأضاف: كما أصدر المجلس قرارا بتفويض هيئة مكتب النقابة في صلاحياته لحين انعقاد انتخابات التجديد النصفى، وأعطي تفويضا كاملا للجنة الانتخابات في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحديد موعد الانتخابات، والإشراف عليها فور إنفراج الأزمة علي أن يتم اعتماد كافة قراراتها من هيئة المكتب.

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وفى سياق مُنفصل، قال الدكتور حسين عبد الهادى، أنه تم تركيب بوابة تطهير علي مدخل اتحاد المهن الطبية، ووافق مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، علي إهداء البوابة إلي اتحاد المهن الطبية ليستفيد بها كل المترددين علي مبني الاتحاد ونقاباته الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين".

كان اتحاد نقابات المهن الطبية، قد قرر صرف مبلغ عشرين ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.