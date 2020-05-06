أخبار مصر | طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمات مستشفى الجلاء التعليمي للولادة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة للحكومة بشأن أزمات مستشفى الجلاء التعليمي للولادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والصحة بشأن وجود عدة أزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة.

وأكدت النائبة، وجود عدد من الأزمات داخل مستشفى الجلاء التعليمي للولادة مما يؤثر بالسلب على سلامة سير العمل بها ويؤثر بشكل مباشر على المواطن المستحق الخدمة بها وخطورة هذا الأمر لما للمستشفى من وضع حساس في خدمة المجتمع حيث كونها المعنية بعمليات الولادة المجانية والمدعمة لغير القادرين.

واستكملت: "من ضمن تلك المشكلات عدم وجود أطباء تخدير نواب لإنهاء تعاقدهم مع المستشفى لعدم وجود موارد مالية بالصناديق الخاصة، وامتناع بعض أطباء التخدير الاستشاريين من العمل بشكل مستمر وتراخي الإدارة معهم مما أدى الى قلة العمليات داخل المستشفى ومحدوديتها".

ولفتت إلى معاناة العديد من العاملين بالمستشفى من تأخير تثبيتهم حيث يتوافر بها العديد من العاملين بعقود مؤقتة وخلافه مما يؤثر على وضعهم واستقرار اسرهم

واختتمت النائبة: لما كانت مستشفى الجلاء من المستشفيات ذو الطبيعة الخاصة والحساس التي تستلزم أن يتم إلقاء نظرة فاحصة لما بها من مشكلات لضبط سير العمل بها حتى لا تفرغ من مضمونها.

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