أخبار مصر | خاص| العقوبات في انتظار فندق اشتكى منه المصريون العائدون

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص| العقوبات في انتظار فندق اشتكى منه المصريون العائدون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علمت بوابة الخليج 365 الإلكترونية من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار، عن اعتزامها توقيع عقوبة على الفندق الذي تصاعدت منه شكوى المصريين العائدين من أمريكا برحلة 2 مايو والذين تم تسكينهم به لقضاء فترة الحجر الصحي المقررة.

وكانت الشكاوى قد تصاعدت من المصريين العائدين من واشنطن والذين تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بأحد فنادق الغردقة، وعلى الفور -حسب بيان الوزارة- وبعد التأكد من جدية الشكوى تم التوجيه إلى غرفة المنشآت الفندقية وقطاع مراقبة المنشآت السياحية بتوفير فندق آخر بديل بشكل فوري وتم نقل النزلاء إليه وذلك في إطار حرص الدولة على توفير إقامة مناسبة للمصريين العائدين أثناء فترة الحجر الصحي لهم مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.

فيما علمت الخليج 365 من مصادر لها داخل الوزارة، أن هناك عقوبات تنتظر الفندق الأول والذي كان مرشحًا بالبداية لإقامة المصريين العائدين من الخارج، وذلك لعدم تطبيقه اشتراطات الوزارة في استقبال وإقامة وإعاشة العائدين.

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يذكر أن الخليج 365 نشرت مقاطع فيديو بشهادة العائدين من واشنطن، وذلك بعد نقلهم إلى الفندق الآخر، فقد تم استقبالهم بشكل جيد وتوفير كافة متطلباتهم، من رعاية طبية وتعقيم ووجبات وتسكين في غرف مناسبة لاحتياجاتهم وأعدادهم، وذلك حسب إفاداتهم بالفيديوهات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان رسمي لها، أنه في إطار التعاون والتنسيق وتكامل الجهود بين الوزارات لمتابعة جهود اعادة العالقين المصريين بالخارج ضمن استراتيجية الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩، قد تلقت وزارتي الهجرة والسياحة والاثار، عددًا من الاستفسارات والشكاوي من المواطنين العائدين من رحلة واشنطن بتاريخ ٣ مايو الجاري، ذكروا فيها عدم ملائمة الفندق المخصص لإقامتهم في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوم بمدينة مرسي علم.

وبالتنسيق بين الوزارتين تم على الفور التأكد من جدية الشكوى تم التوجيه الي غرفة المنشئات الفندقية وقطاع مراقبة المنشآت السياحية والفندقية لتوفير فندق آخر بديل بشكل فوري وتم نقل النزلاء إليه وذلك في إطار حرص الدولة علي توفير إقامة مناسبة للمصريين العائدين أثناء فترة الحجر الصحي لهم مع مراعاة الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.