أخبار مصر | نصائح مهمة لمرضى القلب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نصائح مهمة لمرضى القلب لتجنب الإصابة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح الدكتور شريف صبري، استشاري طب الحالات الحرجة لأمراض القلب، مرضى القلب وهم الأكثر عرضة لفيروس كورونا (كوفيد_19)، باتباع تعليمات الدولة والالتزام بالمنزل وتجنب التجمعات إلا للضرورة القصوى.

وأضاف، في فيديو بثته منظمة الصحة العالمية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بضرورة التباعد الاجتماعي مع الحفاظ على الوقاية الشخصية مثل غسيل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن عشرين 20 ثانية واستعمال المطهرات الكحلية.

وكما نصح باتباع التعليمات الواردة من وزارة الصحة والمتمثلة في الحفاظ على النظافة الشخصية والنظافة العامة والحفاظ على اخذ العلاج في أوقاته المخصصه له.

وأكمل صبري، أنه في حال حدوث أي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو التهاب في الحلق وكحة وسعال مع إعياء يجب الاتصال بالأرقام المخصصة من جهة وزارة والسكان.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.