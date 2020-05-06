مصر | حقيقة سرقة شريط نحاسي من مسجد الأمير جمال الدين الاستادار

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 6 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة سرقة شريط نحاسي من مسجد الأمير جمال الدين الاستادار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول أحد المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت خبرًا بعنوان "الآثار تحرر محضرا بسرقة شريط نحاس "غير أثري" من مسجد الأمير جمال الدين الأستادار بدائرة قسم شرطة الجمالية" بالقاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من مفتش آثار إسلامية بالمجلس الأعلى للآثار يتضرر خلاله من "عامل بورشة بجوار المسجد – مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية" لقيامه بإتلاف شريط نحاسي "غير أثري" بطول ( 5×40سم) خاص بالمسجد.

وباستدعاء المشكو في حقه حضر وتعهد بإصلاح الشريط النحاسي على نفقته الخاصة وتم الصلح والتوفيق بينهما.

وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح ناري، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.

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ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالي: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلي، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.

وتمكنت في مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئي، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابي ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 14،555 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (16،429 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،788 كيلوجرام )، كمية من مخدر الأفيون وزنت (15 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (185 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،5 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (110 جرام)، (3437) قرصا مخدرا.