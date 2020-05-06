شكرا لقرائتكم خبر عن «يستوعب 80 حالة».. «عزل تعليم مدني البحيرة» يتسقبل 72 مصابًا بـ«كورونا» منذ الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاهين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بالبحيرة، مدير مركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل المصابين بفيروس كورونا، إن عدد الحالات المصابة التي استقبلها المركز منذ بدء تشغيله الجمعة الماضي وصلت إلى 72 حالة، وتم تحويل إحدى تلك الحالات إلى مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل لحاجتها إلى رعاية خاصة ليصل عدد الحالات المحتجزة في المركز حاليًا إلى 71 حالة.

أضاف «شاهين» أن الحالات التي استقبلها المركز محولة من مستشفى الصدر بدمنهور ومستشفيات محافظات الإسكندرية والمنوفية والغربية، مشيرًا إلى أن المركز يستوعب 80 مصابًا من الحالات الإيجابية التي لا تستدعي حالتها الصحية الحجز في المستشفيات.

وأشار «شاهين» إلى أخذ أولى المسحات، الأربعاء، من المصابين الذين أمضوا فترة 5 أيام وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، على أن تتم إعادة أخذ المسحات مرة أخرى بعد مرور 48 ساعة لنفس الحالات للتأكد من الشفاء والخروج بعد مسحتين سلبيتين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا «كوفيد-19» ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ1815 متعافيًا.

وأضاف «مجاهد» أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وذكر «المتحدث الإعلامي» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان للوزارة، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.