شكرا لقرائتكم خبر عن «استراحة محارب» لأطباء الفوج الثاني بـ«عزل أبوقير».. والدفعة الثالثة تتسلم عملها رسميًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسلمت الدفعة الثالثة من الطاقم الطبي والتمريض عملها في مستشفى المدينة الشبابية بأبوقير لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، الأربعاء، بدلا من الدفعة الثانية التي قضت 14 يومًا في تقديم الخدمة الطبية للمرضي.
وقال الدكتور أحمد محسن، مدير مستشفى عزل أبوقير، إن الفوج الثاني من الأطباء والتمريض والبالغ عددهم 29 طبيبا تم منحهم إجازة 14 يوما كاستراحة محارب وذلك بعد إخضاعهم لمسوح طبية للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس وسلبية العينات.
وأشار إلى أن جميع أفراد الفريق الطبي والتمريض الذين غادروا خضعوا لتحاليل قبل مغادرة المستشفى للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، وخرجت عينات جميع المغادرين سلبية وتم منحهم جميعا إجازة 14 يوما فضلا عن منح الفريق التمريضي إجازة بعد سلبية العينات.
وأضاف أنه تم توفير بديل لجميع المغادرين حتى لا يتأثر سير العمل داخل المستشفى.
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