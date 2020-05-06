شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 10 طلبات تقنين أراضي أملاك دولة وقبول 3 تظلمات في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم 47 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة.

وناقش الاجتماع 60 طلب تقنين، وتمت الموافقة على 10 طلبات جديدة وقبول 3 تظلمات، ليبلغ بذلك إجمالي الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 1626 طلب تقنين، فيما وصل العدد الإجمالي للعقود التي تحررها إلى 441 طلبا بواقع 318 مبنى، و123 زراعة، وجارٍ البت في بقية الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أي عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر جميع الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بكل جدية، ومنع أي تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.

حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، والمهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.