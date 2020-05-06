شكرا لقرائتكم خبر عن «عزل العجمي» يعلن خروج 6 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، إن عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة بمستشفى العزل الجديد في مقر المدينة الشبابية بأبي قير ارتفع إلى 282 حالة منذ تنفيذ المستشفى وحتى الآن ممن تلقوا العلاجات في المراحل الأولى والمهمة للفيروس وإجراء تحاليل لهم أثبتت سلبية العينات.

وأوضحت «ميرفت»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه جرى تحويل 10 حالات جديدة، الأربعاء، وأن الحالات المحولة إلى مستشفى عزل أبوقير تعافت بشكل كبير جدًا من الإصابة وحالتهم الصحية مستقرة ويتطلبون فترة نقاهة بسيطة فقط لذلك يتم تحويلهم إلى مستشفى العزل الجديد، لإخلاء أسرة لمصابين جدد تتطلب حالتهم رعاية طبية كبيرة وأجهزة تنفس صناعي.

وقالت «ميرفت» إنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافى، وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتبارها متعافيًا.

وأضافت أنه تم تعافي 6 حالات جديدة من المحجوزين بمستشفى عزل العجمي ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 93 حالة، مشيرة إلى أن المستشفى مجهز لعزل المصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، ويضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك، ويعمل به 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.