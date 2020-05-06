شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 431 من المصريين العالقين في الهند والولايات المتحدة إلى مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الهجرة وصول 104 من المصريين العالقين في الهند و327 من المصريين العالقين في واشنطن إلى مطار مرسى علم الدولي، مساء الأربعاء، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي وفق توصيات وزارة الصحة كإجراء احترازي.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، المشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

تضم اللجنة في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لعودتهم.