شكرا لقرائتكم خبر عن «مش مجرد أكلة».. علا رشدي تتعرف على الطبخ الإريتري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مش مجرد أكلة» برنامج يومي أعدته مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، يستعرض طريقة عمل أكلة شعبية من إحدى البلدان تقدمها إحدى اللاجئات في مصر.

يُبرز البرنامج فصلاً من حياة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث يفسح المجال لست لاجئات من ست جنسيات مختلفة ليعبرن عن أنفسهن وثقافاتهن في تجربة مميزة، من خلال طهي أكلة شعبية تمتد لأصولهن.

وشاركت في الحلقة الثانية من البرنامج الفنانة المصرية علا رشدي، في أكلة قدمتها لاجئة من إريتريا، تدعي سعادة قادمة من مدينة مندفرا، والأكلة تسمي الزجني وهي شعبية في ارتريا.

ودار حوار بين علا وسعادة، وأوضحت سعادة خلاله معأناة عدم الإحساس بالأمان واللجوء إلى مصر مؤكدة أنها أحست بالأمان، وطالبت علا رشدي سعادة بتقديم أغنية شهيرة من التراث الارتري.

وتمنت سعادة باستكمال دراستها في مصر حيث أنها درست التمريض في بلادها وتريد أن تدرس الطب النفسي.

يهدف البرنامج إلى زيادة رفع الوعي بقضايا اللاجئين وجنسياتهم وثقافتهم والعمل على توفير الدعم لهم، إلى جانب إفساح المجال لبعضهم ليعبروا عن أنفسهم وتطلعاتهم من خلال وصفة شعبية تشكل جزءا من هويتهم.

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