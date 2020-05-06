شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يوجه بالتعاقد على أمصال الإنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اطمأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على توافر المستلزمات الطبية، وكافة احتياجات مختلف المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وشدّد على ضرورة الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا» فى كافة قطاعات الدولة ومختلف المؤسسات الأخرى.

وكلّف مدبولى، خلال اجتماعه بالدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالإنفلونزا الموسمية، لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل، وذلك فى إطار نهج الحكومة باتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب وقوع أى أزمات مستقبلية.

وشرحت وزيرة الصحة والسكان أهم ما تضمنته خريطة الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد فى مصر خلال الأيام الماضية وحتى 4 مايو، مستعرضة فى هذا الصدد معدل الإصابة الأسبوعى بالفيروس، ونسبة الإصابة لكل مليون موزعة على محافظات الجمهورية، كما قدمت بياناً بأعداد الحالات المحولة والخروج بالمدن الجامعية ونُزل الشباب، ومتوسط أيام العزل بالمستشفيات والنزل والفنادق، كما تضمن البيان توزيع الإصابات بالفيروس والوفيات المتأثرة به حسب الأعمار.

واستعرضت زايد المنظومة الإلكترونية لمتابعة الحالات الإيجابية للفيروس، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال هذه المنظومة تسجيل الحالات الإيجابية وتجميعها من مستشفيات الحميات والصدر والمعامل المركزية، وتسجيل البيانات الشخصية لحالات العزل وتحويلها للغرفة المركزية لإعادة توزيعها على النزل ومستشفيات العزل.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض منظومة تلقى الشكاوى والمقترحات، حيث أشارت الوزيرة إلى أن متوسط حجم الاستقبال اليومى للاتصالات على الخط الساخن 105، الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائى التابع للوزارة، بلغ 3650 مكالمة بشكل يومى فى آخر أسبوع من الآن، منها حوالى 3000 استفسار و200 بلاغ و450 شكوى ومقترحاً.

وقال سعد إن وزيرة الصحة أكدت أن الشكاوى والمقترحات بلغت نسبتها حوالى 12.5% من إجمالى المكالمات الخاصة بالخط الساخن، وتنقسم إلى شكاوى خاصة بمستشفيات العزل، والحميات والصدر، والعام والمركزى، ومستشفيات المؤسسة العلاجية والتأمين الصحى، وشكاوى المستشفيات الخاصة، مضيفاً أنه تمت إضافة مؤخراً شكاوى الفنادق ونُزل الشباب إلى مجموعات الشكاوى التى يتم استقبالها، وشكاوى خاصة بالعاملين فى القطاع الصحى، بالإضافة إلى شكاوى خاصة بالحالات الحرجة وحالات التدخل السريع، كما تتضمن حالات التطوع والتبرعات، وطلب الدعم النفسى، كما يتم عبر الخط الساخن استقبال مكالمات المتعافين المتبرعين بالبلازما.

وأضاف أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى، مع مراعاة حظر التجمعات الاجتماعية والدينية والمؤتمرات والأحداث الرياضية الكبيرة وغيرها من المجالات، مع التزام أنشطة التسوق والأنشطة الاجتماعية الأخرى بقواعد صارمة بشأن المسافات الاجتماعية، من أجل حماية المواطنين والعاملين فى تلك المنشآت.

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كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية فى الشوارع العامة، وأماكن العمل، وأثناء التسوق، وفى وسائل المواصلات العامة، واتخاذها أسلوب حياة للوقاية ولتجنب الإصابة بهذا الفيروس، أو غيره من الأمراض الأخرى.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة التوسع فى صناعة الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتمادها من جانب الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع المصانع على الفور لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لها فى أقرب وقت ممكن.