شكرا لقرائتكم خبر عن أهالى متعافى من كورونا يستقبلوه بالمزمار البلدى أمام مستشفى أبو خليفة للحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبال أهالى متعافى كورونا من مسشتفى أبو خليفة اليوم، بالمزمار البلدى وأعلام مصر، معلنين فرحتهم بتعافي أقاربهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واحتفل الطاقم الطبى بالمستشفى العاملين ورجال الأمن، مع أهالى المرضى المتعافين بخروجهم من الحجر الصحى.

قال الدكتور محمد رضا، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، إن المستشفى سجلت خروج 3 حالات جدد بعد تماثلهم للشفاء، وتحولت نتيجة التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، من بينهم "عايدة" أول حالة مصابة بكورونا فى القنطرة غرب، و"نجاة" أول حالة مصابة بكوورنا فى فى منيا القمح بالشرقية، لترتفع حالات التعافى والخروج النهائى من المستشفى إلى 115 حالات حتى الآن.

أضاف، نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المستشفى أجرى تحويل حتى الآن 71حالة، بعد شفائهم إلى فنادق ومدن جامعية ونزل شباب، بعد تطبيق البروتوكولات العلاجية، وجاء التحويل بعد تماثلهما للشفاء، واستقرار حالتهما، وخرج عدد كبير منهم بشكل نهائى، ليصل إجمالى الحالات التى خرجت من الحجر الصحى بالإسماعيلية حتى الآن 186 حالة، بينما سجل المستشفى 11 حالة وفاة حتى الآن.

وأكد الدكتور محمد رضا، أن إدارة مستشفى أبو خليفة، تنفى ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي بإلغاء حجر مصابي فيروس كورونا، مؤكدًا استمرار المستشفى في عملها بمنطقة الحجر، بناء على تعليمات وزارة الصحة، وطالب نائب مدير مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، بعدم الانصياع وراء الشائعات، مطالبة المواطنين بتحري الدقة والمصداقية، والوقوف على المزيف منها من الحقيقي، قبل نشرها على مواقع التواصل؛ لأن الشائعات تزعزع الوضع العام للبلد.

وبدأ مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية، فى استقبال حالات كورونا، فى الثامن من مارس الماضى، كثانى مستشفى للحجر الصحى فى مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مرسى مطروح، وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريرًا من بينهم منهم 37 سرير رعاية مركزة، كما يوجد بالمستشفى 42 جهاز تنفس صناعى.

وجاء قرار تخصيص مستشفى أبو خليفة ليكون مقرًا للحجز الصحى، فى حالة الاشتباه بإصابة أى شخص بفيروس كورونا، نظرًا لكفائته وتجهيزه على مستوى عالي، نظرًا لحداثة افتتاح المستشفى، حيث يعد أول مستشفى للطوارئ واستقبال الحوادث بمحافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيليها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

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