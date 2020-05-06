شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحركة الوطنية: عجلة الاقتصاد لازم تدور.. وكل واحد مسؤول عن صحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء رؤوف السيد على، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن أي مشكلة تواجه الدولة فنحن نفوض فيها الأمين العام للتحالف دون الانتظار لعقد أي اجتماع، وذلك لإصدار بيان بشأنها طالما أنه في إطار دعم الدولة وتأييد مواقفها الوطنية في كل ما تتخذه من إجراءات لحل المشكلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد الآن بمقر التحالف وحزب إرادة جيل وأشاد اللواء رؤوف، بجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا الوبائي مشددًا على أن الدولة عملت كل ما في وسعها، موضحًا أن الجميع لابد أن يعمل فلا وقت أمامنا نضيعه لأن توقف عجلة الاقتصاد سينتج عنه كارثة مطالبا الناس بضرورة أن تمارس أعمالها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لأنه لازم تشتغل علشان نقدر نعيش واعتقد أنه هيبقى فيه مشكلة كبيرة في الاقتصاد لو الوضع استمر على ما هو عليه فلا يمكن أن يبقي الناس في بيوتهم سنه أو أكثر بسبب هذا الفيروس خاصة أنه ليس هناك أي رؤية أو موعد لانتهاء تداعيات الجائحة.

وقال رئيس الحركة الوطنية أنه على كل مواطن أن يحافظ على نفسه وصحته حتى ننتهي من تداعيات الأزمة فالحكومة الآن عليها أعباء كثيرة ولا يمكن أن نحملها أعباء إضافية ونطالبها باجور ومرتبات وبناء بنية تحتية ومشروعات وخدمات في ظل توقف عجلة الإنتاج.

وأدان اللواء رؤوف خلال كلمته الأعمال الإرهابية واصفًا إياها بالعمل الجبان، مشددًا على أن من يقوم بها لا يمكن أن يكون مواطن مصري تربى على تراب هذا الوطن.