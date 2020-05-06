شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع تبادل المعدات.. «المنشآت الفندقية» تحدد شروط تشغيل مراكز الغوص بالقرى السياحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت غرفة المنشآت الفندقية عددًا من الضوابط العامة التي يجب الالتزام بها أثناء تشغيل الفنادق والمنتجعات السياحية، في إطار جائحة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وبحسب بيان، الأربعاء، تضمنت شروط ممارسة الأنشطة السياحية المائية خاصة نشاط الغوص ضرورة تعقيم المعدات ومنها المنظم، قناع الوجه والسنوركل، وجهاز معدل الطفو BCD، وبدلة الغوص، وذلك عن طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز 10% والالتزام بتنظيف الأسطح والأماكن التي يتواجد بها حركة بشكل منتظم مثل الحمامات، مقابض الأبواب، أسطح المكاتب وغيرها ووضع اشتراطات بشأن عدد الركاب على المركب والالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها مع أحد أو خلطها مع أدوات أو معدات الآخرين وتوفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت، وقياس درجة حرارة الركاب وتقديم قائمة بالمشاركين والقائمين على رحلات سفاري.

كما تضمنت الإجراءات والشروط اللازمة التي يجب أن يلتزم بها لتوفير خدمات الصالة والرياضية والـspa تطهير النقاط الملموسة كل ساعة، وتطهير منطقة الصالة الرياضية بالكامل بعد الاستخدام، بالإضافة إلى حرص على وجود تباعد بين الأجهزة ومنع الاستحمام في الصالة وحظر استخدام الجاكوزي والساونا والبخار وجلسات المساج وتنظيف وتطهير جميع الحمامات المتواجدة داخل الصالة الرياضية كل ساعة، بجانب غلق كل أماكن الاستحمام الملحقة بالصالات الرياضية وعدم وحظر قبول رواد من خارج الفندق.