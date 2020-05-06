شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: رصدنا 9 آلاف موقع تستغل الأطفال جنسيًا خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، كمتحدثة مع ملكة السويد الملكة سيلفيا، والمهتمة بقضايا الطفولة بشكل خاص، ورئيسة اليوروبول كاثرين دي بول، أول امرأة ترأس الشرطة الأوروبية، ومجموعة من القيادات الحكومية الدولية، في مناقشة الجريمة عبر الإنترنت بعنوان «الحماية والوقاية من جرائم الإنترنت أثناء كوفيد 19».

وأكدت «والي» خلال اللقاء الذي تم عقده «أونلاين» أنه بالتعاون مع الشركاء تم رصد أكثر من 9000 موقع يحتوي على استغلال وانتهاك جنسي للأطفال، مشيرة إلى أن رقم تضاعف ثلاث مرات عن ما قبل أزمة كوفيد 19، وأن الزيادة في عدد ساعات استخدام الأطفال للإنترنت كان بمثابة فرصة لكثير من المجرمين لاستغلال الأطفال.

ولفتت إلى حماية الأطفال مسؤولية الأسرة والمدرسة بالإضافة للجهود الدولية لمنظمات الإنتربول واليوروبول ومنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات unodc بالتعاون مع الحكومات.