شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع كراتين مواد غذائية على المخالطين للحالات المصابة بقريتين بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح سامى سرور، رئيس مدينة شبين الكوم بالمنوفية، بقيام الوحدة المحلية بالمصيلحة بتوزيع كراتين المواد الغذائية الخاصة بالتضامن الاجتماعي على المخالطين لحالات الإصابة بكورونا بعزبة ميت خلف وعزبة أبومسلم. توزيع كراتين مواد الغذائية على المخالطين للحالات المصابة بكورونا بقرى مركز شبين الكوم في المنوفية وأكد «سرور» على المتابعة أولا بأول لأسر العزل المنزلي والتأكد من توافر كافة الاشتراطات الصحية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذا توافر كافة الاحتياجات الخاصة بهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع كراتين مواد غذائية على المخالطين للحالات المصابة بقريتين بشبين الكوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.