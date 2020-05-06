شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: خصم 25% من غرفة صناعة الملابس الجاهزة للأعضاء وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن تقديم خصم للأطباء وأسرهم من غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، على منتجات أعضاء الغرفة من الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بنسبة خصم تتراوح من 15 % إلى 25% ، وهذا حتى نهاية العام الجاري 2020.

وأوضحت نقابة الأطباء، فى بيان، أن الشركات المشتركة في تلك المبادرة هي 15 شركة، ونسب الخصم بكل شركة وأماكن منافذ توزيعها البالغ عددها 434 منفذا بأغلب محافظات الجمهورية.

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من ناحية أخرى، كانت قد قالت النقابة العامة للأطباء، إنها خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمطالبها بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى، نظرا للأخطار التى تتعرض لها الطواقم الطبية فى مواجهتها لوباء كورونا، وإصابة العديد منهم، وهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله، ومن واقع ملاحظات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل والحجر الصحى.

وأوضحت النقابة، أن تلك الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى، والتى من أهمها مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة، والتأكيد على إستثناء عدة فئات من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحى، هم: "من يزيد عمره عن خمسين عام، أصحاب الأمراض المزمنة مثل ( سكرى - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة)، السيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من 12 عاما.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الإحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، وبعد إنتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة أن يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48، ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وحال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل ( مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة ۱4 يوما.