شكرا لقرائتكم خبر عن 600 عالق يعودون إلى أرض الوطن.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر لا تنسى أبناءها بالخارج.. 600 عالق يعودون إلى أرض الوطن.. جسر جوى لنقل 5 آلاف مواطن عبر 32 رحلة طيران من الكويت.. وخطة على أعلى مستوى للكشف والفحص والعزل الصحى.

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ـ مصر لا تنسى أبناءها بالخارج.. 600 عالق يعودون إلى أرض الوطن.. جسر جوى لنقل 5 آلاف مواطن عبر 32 رحلة طيران من الكويت.. وخطة على أعلى مستوى للكشف والفحص والعزل الصحى

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