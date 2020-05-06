شكرا لقرائتكم خبر عن قرآن المغرب.. القارئ البريطانى محمد يوسف البدر يتلو ما تيسر من سورة البقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرآن المغرب على الخليج 365 يقدمه اليوم القارئ محمد يوسف البدر، بريطاني الجنيسية، وهو قارئ ومدرس للقرآن الكريم ومؤسس معهد للقرآن الكريم وعلومه في بريطانيا، ويتلو علينا ما يتيسر من سورة البقرة.

ويقول القارئ محمد يوسف البدر، لـ"الخليج 365":"ولدت فى بريطانيا لأسرة يحفظ معظم أفرادها القرآن الكريم، وحفظت القرآن الكريم على يد المحفظين والمشايخ في المدرسة القرآنية وتعلمت التجويد أيضًا، وبعدما أتممت حفظ القرآن الكريم ودراستى الأكاديمية في بريطانيا ذهبت إلى مصر حيث كان يدرس شقيقى الأكبر الشيخ إلياس هناك، لأكمل دراستى للقرآن الكريم".

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ويضيف البدر لـ ”الخليج 365”:"تأثرت بكثير من القراء خاصة الجيل القديم مثل الشيخ محمد رفعت، الشيخ عبدالفتاح الشعشاعي، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ محمود خليل الحصري"، قائلاً:"مصر صاحبة الفضل وهى منبع القرآن الكريم وبلد الأنبياء والمشايخ المصريين الكبار أصحاب الفضل علينا وعلى الأمة الإسلامية فى إتقان القرآن الكريم و كل القراء والمشايخ أصدقائي وأحبابي وأقدرهم واحترمهم فردا فردا".