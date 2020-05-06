شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ تخطيطا مروريا لشارع سليمان أباظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى ليكون استكمالًا لمنظومة الطرق والمحاور التى تقوم المحافظة بتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضارى .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال جولة تفقدية أنه تم الانتهاء من اجراء تخطيط مروري لشارع سليمان أباظه ليظهر بالشكل اللائق استكمالاً لمخططات التطوير الجاري تطبيقها بالشارع والتي تشمل توسعة الشارع والاستفادة القصوى من جميع المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة، مشدداً علي مديرية الطرق وحي الدقي بمتابعة الالتزام بكافه المعايير اثناء وبعد الانتهاء من أعمال تطوير الشارع .

وفي سياق متصل، تفقد راشد أعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز موجها بمتابعة دورية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من التنفيذ وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة .

حرص راشد خلال جولته علي الوقوف علي متابعة تنفيذ قرار عدم تعدي السيارات والمنشأت علي الأرصفه حيث ضبط راشد أحد السيارات المتعدية علي الرصيف بشارع البطل احمد عبد العزيز وعلي الفور استدعي راشد ونش المرور لرفع السيارة وتوقيع الغرامة القانونية المحددة للتعدي علي الرصيف المخصص للمشاة .

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وأكد المحافظ خلال جولته التي رافقه خلالها المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد علي توقيع غرامات مشددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتتسبب في إتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشيء إلى أصله .

وخلال الجوله وجه محافظ الجيزة بفتح وتشغيل جراج العقار رقم ٥ ميدان ابو المعالي حي العجوزة والذي اغلقه ملاك العقار علي مدار سنوات ما سيساهم في تحقيق سيولة مرورية بالشارع .

رافق المحافظ خلال جولته المهندسه نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء هاني العناني رئيس حي العجوزة واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة .



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (1)



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (2)



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (3)



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (4)



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (5)



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (6)



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (7)



محافظة الجيزة تنفذ تخطيطاً مرورياً لشارع سليمان أباظة (8)