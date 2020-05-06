شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 25 سفينة آخر 24 ساعة مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا .



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 3640 طن يوريا و5200 طن فوسفات و2600 طن علف بنجر، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18723 طن حديد و9250 طن خردة و5500 طن قمح و1000 طن زيت طعام و1238 طن خشب زان و 13500 طن ذرة . ‎

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كما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 363 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( برتقال و فراولة و بطيخ ) وخضروات ( خرشوف وخضار مشكل و بطاطس ) وحاصلات زراعية ( بصل و ثوم وبرسيم وأرز ) يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات و السعودية وسوريا وايطاليا و سلوفينيا وانجلترا و سنغافورة و الهند واليونان و كرواتيا و هولندا .



كما بلغ عدد الحاويات الوارد 264 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2533 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167039 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112872 طنا .

كما غادر عدد 2120 شاحنة منها 780 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 44551 من البضائع العامة .