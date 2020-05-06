شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. زحام بكهرباء 6 أكتوبر وتجاهل الإجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهلت إدارة الكهرباء بمنطقة 6 أكتوبر التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وخاصة بمكاتب خدمة العملاء، حيث لم يتم تطبيق معاير المسافات الآمنة بين المواطنين.

وتسبب زحام المواطنين أمام مكتب خدمة عملاء إدارة كهرباء 6 أكتوبر فى وقوف المواطنين جنبًا إلى جنب بدون أى تنظيم أو تحديد المسافات الآمنة بينهم وفقًا لتعلمات وزارة الصحة والتى لا تقل عن متر بين كل شخص والآخر، علاوة على عدم ارتداء الكمامات والقفزات ما قد يتسبب فى انتشار الفيروس بين المواطنين.

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى طلبات المواطنين لتوصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع إلا بعد عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء قرار حظر التجوال والتجمعات حفاظًا على سلامة المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تبحث عن آلية إلكترونية حاليًا لتلقى طلبات المواطنين بدلاً من التزاحم بشركات التوزيع وتعرض حياتهم للخطر بسبب الاختلاط واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا.